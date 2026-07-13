Caretta caretta yuvası koruma altına alındı - Son Dakika
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Caretta caretta yuvası koruma altına alındı

Caretta caretta yuvası koruma altına alındı
13.07.2026 10:02  Güncelleme: 10:03
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Didim'de bir Caretta caretta, Parlamenterler Sitesi sahiline ikinci yuvasını yaptı. Yuva, ekipler ve gönüllüler tarafından koruma altına alındı.

Bölgenin önemli yuvalama alanlarından biri olan Didim'de, Parlamenterler Sitesi sahiline çıkan bir Caretta caretta (İribaşlı Deniz Kaplumbağası) kumsalın ikinci yuvasını yaptı.

Gece saatlerinde kumsalda bulunan site sakinleri Caner Ataman ve Mete Yaman tarafından fark edilen deniz kaplumbağasıyla ilgili Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne bilgi verilmesi üzerine yapılan incelemede, yeni yuvanın yaklaşık 20 gün önce tespit edilen ilk yuvanın yakınına yapıldığı belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefliği, Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve EKODOSD'un iş birliğiyle yuvanın yeri belirlenerek etrafı tel kafesle çevrildi ve koruma altına alındı.

Didim Parlamenterler Sitesi'nde yaşayan ve 2019 yılından bu yana deniz kaplumbağası yuvalarının korunmasına gönüllü olarak katkı sağlayan Mina ve Kuzey Soydaş kardeşler de koruma çalışmalarına destek verdi.

Kuzey Soydaş, en büyük amacının kendisi gibi doğaya gönül veren çocukların sayısının artmasına katkı sağlamak ve deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik farkındalığı geliştirmek olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Caretta caretta yuvası koruma altına alındı - Son Dakika

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