Didim\'de Kurban Bayramı Denetimleri

Aydın'ın Didim ilçesinde, Kurban Bayramı süresince halk sağlığının korunması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında veteriner hekimler 7 gün 24 saat görev yaparak denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Aydın'ın Didim ilçesinde Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince alınan tedbirler kapsamında denetimler artırıldı. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 9 günlük bayram tatili boyunca ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin sahada aktif olarak görev yapacağı bildirildi. Açıklamada, halk sağlığının korunması, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi ve kurbanlık hayvan hareketlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği vurgulandı. Yetkililer, kurbanlık hayvan alacak vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. Vatandaşların, kurbanlık hayvanlarını Kurban Komisyonları tarafından izin verilen yerlerden temin etmeleri ve kesim işlemlerini bu alanlarda yaptırmaları gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "Tarım Cebimde" mobil uygulaması üzerinden hayvanların küpe numarası sorgulanarak, ırk, yaş ve cinsiyet bilgilerinin kontrol edilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir Kurban Bayramı geçirmesi için ekiplerin bayram boyunca 7 gün 24 saat görev başında olacağını belirtti. - AYDIN