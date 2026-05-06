Dikkuyruklar Van Gölü'nde Artış Gösterdi
Dikkuyruklar Van Gölü'nde Artış Gösterdi

06.05.2026 02:51
Van Gölü havzasındaki koruma çalışmaları, dikkuyruk kuşlarının popülasyonunu artırdı.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarını barındıran Van Gölü havzasında yürütülen koruma çalışmaları, nesli tükenme tehlikesi altındaki dikkuyruk (Oxyura leucocephala) popülasyonunun artmasını sağladı.

Türkiye'deki yaklaşık 513 kuş türünden 240'ının görülebildiği Van Gölü havzasında, yaban hayatının korunabilmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Havzanın önemli göllerinden Erçek Gölü de her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Havzanın en nadide kuşlarından olan dikkuyruklar da yine bu alanda yaşıyor. Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve kendine has mavi gagasıyla tanınan Dikkuyruk ördekleri, göç yolculuklarının en kritik duraklarından biri olan Van Gölü havzasındaki sulak alanlara ulaşmaya başladı. Van'ın Erçek Gölü ve çevresindeki sulak alanlarda gözlemlenen bu nadir tür, bölgedeki kuş gözlemcileri ve doğa tutkunları arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Van Gölü havzası: Dikkuyruklar için güvenli liman

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Tehlike Altındaki Türler" listesinde yer alan Dikkuyruklar, Türkiye'de en çok Burdur Gölü ile anılsa da, Van Gölü havzası bu türün hem konaklaması hem de üremesi için hayati bir önem taşıyor. Özellikle sodalı ve tuzlu göl yapısına uyum sağlayan bu kuşlar, havzanın zengin biyolojik çeşitliliğinin en zarif göstergelerinden biri. - VAN

