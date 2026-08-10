DİSKİ'den Dicle Barajı'nda İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DİSKİ'den Dicle Barajı'nda İnceleme Başlatıldı

DİSKİ\'den Dicle Barajı\'nda İnceleme Başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSKİ, Dicle Barajı'nda aracın suya sokulup yıkanması üzerine inceleme başlattı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Dicle Baraj Gölü İçme Suyu Havzası içerisinde bir aracın suya sokularak köpükle yıkandığı görüntüler üzerine inceleme başlattı.

DİSKİ'den yapılan açıklamada, Dicle Baraj Gölü'nün, Diyarbakır kent merkezi ile Ergani, Eğil ve Dicle ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan stratejik bir kaynak olduğu belirtildi. Açıklamada, Yaklaşık 634 kilometrekarelik havzanın korunması amacıyla DİSKİ tarafından izleme, bilgilendirme ve denetim çalışmaları yürütülmektedir. DİSKİ, havza güvenliğini artırmak amacıyla dijital takip ve bilgilendirme uygulamalarından da yararlanmaktadır. Havza sahasına giriş yapan kişilere, içme suyu kaynağının korunmasına yönelik yasak ve kuralları hatırlatan bilgilendirme SMS'leri gönderilmektedir. İçme suyu havzalarında suyun niteliğini olumsuz etkileyebilecek atık ve atıksuların bırakılması mevzuatla yasaklanmıştır. Bu kapsamda bir aracın baraj gölüne sokularak köpük ve fırçayla yıkanması, içme suyu kaynağının korunmasına ilişkin hükümlere aykırı bir durum oluşturmaktadır. DİSKİ ekipleri, olayla ilgili teknik inceleme başlatmıştır. Kullanılan malzemeler, oluşan kirlilik riski ve faaliyetin su kaynağı üzerindeki etkisi değerlendirilecek; ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. Çevre mevzuatı kapsamında yetkili makamların görev alanına giren yaptırım gerektiren hususlar ise ilgili kurumlara bildirilecektir. DİSKİ, içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla denetim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürecektir. Çünkü Dicle Baraj Gölü yalnızca bir su kütlesi değil, yüz binlerce insanın günlük yaşamında kullandığı içme suyunun kaynağıdır. Bu kaynağın korunması ortak sorumluluktur" denildi.

Kaynak: İHA

Dicle Barajı, İnceleme, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre DİSKİ'den Dicle Barajı'nda İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Aksaray’da alacak verecek kavgası: 2 ölü Aksaray'da alacak verecek kavgası: 2 ölü
Kastamonu’da festivalde at yarışında kaza: 1 jokey yaralı, 2 at öldü Kastamonu’da festivalde at yarışında kaza: 1 jokey yaralı, 2 at öldü
Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden bebek müjdesi: Kızları geliyor Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden bebek müjdesi: Kızları geliyor
Fenerbahçe’de anlaşma tamam: Fred ülkesine dönüyor Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Fred ülkesine dönüyor
Direğe konan 5 leylekten 3’ü elektrik akımına kapılarak telef oldu Direğe konan 5 leylekten 3’ü elektrik akımına kapılarak telef oldu

16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 16:57:54. #7.12#
SON DAKİKA: DİSKİ'den Dicle Barajı'nda İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.