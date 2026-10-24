Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları Bağlar\'da asfalt çalışmalarını inceledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Emin Ay, Bağlar ilçesi Dörtyol bölgesinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlanan Nükhet Coşkun, Kardeşlik ve Göçmenler caddelerini kapsayan çalışmalarla toplam 2 bin 170 metrelik güzergaha 4 bin 200 ton sıcak asfalt serilecek.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, sürüş güvenliğini artırmak ve vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağlamak amacıyla yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bağlar ilçesi Dörtyol bölgesinde doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlanan Nükhet Coşkun, Kardeşlik ve Göçmenler caddelerinde sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Emin Ay, devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma alanlarında incelemelerde bulunan eşbaşkanlar, yürütülen çalışmalara ilişkin ilgili birimlerden ayrıntılı bilgi aldı. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların vatandaşlar için mağduriyet oluşturmaması amacıyla asfaltlama sürecinin en kısa sürede tamamlanacağını belirten eşbaşkanlar, yol yenileme ve düzenleme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Nükhet Coşkun, Kardeşlik ve Göçmenler caddelerinde gerekli zemin hazırlığı ve yol düzenleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, toplam 2 bin 170 metre uzunluğundaki güzergahta sıcak asfalt serimine başladı. Üç caddeyi kapsayan çalışmalar boyunca toplam 4 bin 200 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol yüzeylerinin yenilenmesiyle caddelerin dayanıklılığı artırılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Nükhet Coşkun, Kardeşlik ve Göçmenler caddelerinde araç ve yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Eşbaşkanlara incelemeleri sırasında meclis üyeleri, Genel Sekreter Serdar Bakıroğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Aziz Özdoğan ve ilgili daire başkanları eşlik etti.