Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin kent için yaptığı yeni yağış uyarısının ardından olası su birikintileri ve taşkınlara karşı dört merkez ilçede gece boyunca mazgal ve yağmur suyu ızgaralarını temizledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte beklenen yağış öncesinde olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla önleyici temizlik ve kontrol çalışmalarını sahada sürdürdü. Meteorolojinin Diyarbakır için yaptığı yeni yağış uyarısının ardından harekete geçen ekipler, Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde gece boyunca mesai yaptı. Çalışmalara Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Sağlık İşleri daire başkanlıkları ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri katıldı. Gece boyunca yürütülen çalışmalarda ekipler, dört merkez ilçedeki cadde, bulvar ve kritik noktalarda bulunan mazgal ile yağmur suyu ızgaralarını tek tek kontrol etti. Yağmur sularının tahliyesini engelleyebilecek çöp, yaprak, çamur ve diğer atıklar temizlenerek hatların su akışına hazır hale getirilmesi sağlandı. Özellikle yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu güzergahlar ile geçmiş yağışlarda su birikintilerinin yaşandığı noktalarda temizlik çalışmalarına ağırlık verildi.