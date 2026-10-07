Diyarbakır Büyükşehir ve Kulp Belediyesi 200 kilometrelik yolda çalışma yürütüyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir ve Kulp Belediyesi 200 kilometrelik yolda çalışma yürütüyor

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Diyarbakır Büyükşehir ve Kulp Belediyesi 200 kilometrelik yolda çalışma yürütüyor
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Diyarbakır Büyükşehir ve Kulp Belediyesi, şiddetli yağışların Kulp'ta kullanılamaz hale getirdiği 200 kilometrelik yol ağında açma ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla 7 mahalle ve 50 mezraya ulaşım sağlayan yollar yeniden kullanılabilir hale getirilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engebeli bir coğrafyaya sahip Kulp ilçesinde şiddetli yağışların kullanılamaz hale getirdiği 200 kilometrelik yol ağında açma ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Kulp Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalarla, 7 mahalle ve 50 mezraya ulaşım sağlayan yolların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Kulp Belediyesi ile birlikte ilçenin kırsal mahalle ve mezralarında aşırı yağışların ulaşım altyapısında oluşturduğu hasarı gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yağışlar nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak ve kullanılmaz hale gelen güzergahları düzenlemek için sahada çalışma yürütüyor. Engebeli bir coğrafyadan oluşan Kulp'ta etkili olan şiddetli yağışlar, 7 mahalle ve 50 mezraya ulaşımı sağlayan toplam 200 kilometrelik yol ağını kullanılamaz hale getirdi. Kırsal yerleşimlere ulaşımın aksamasına neden olan hasarın giderilmesi için başlatılan yol açma ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Engebeli coğrafyada ulaşım altyapısı yeniden düzenleniyor

İlçenin engebeli coğrafyasındaki mahalle ve mezralara ulaşımı sağlayan yollar, yürütülen çalışmalar kapsamında yeniden düzenleniyor. Ekipler, yağışların ardından kapanan yol kesimlerini açarken kullanılmaz hale gelen güzergahları da yeniden ulaşım sağlanabilecek duruma getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü çalışmalarla, aşırı yağışların kırsal ulaşım altyapısında oluşturduğu olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların yerleşim yerlerine ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

200 kilometrelik güzergahta çalışma

İlçede 7 mahalle ve 50 mezrayı kapsayan çalışmalar kapsamında, toplam 200 kilometrelik yol güzergahında açma ve düzenleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılmasının yanı sıra yağışlardan zarar görerek kullanılmaz hale gelen güzergahların düzenlenmesini de kapsıyor. Yolların yeniden kullanılabilir hale getirilmesiyle vatandaşların mahalle ve mezralara ulaşımında yaşanan güçlüklerin giderilmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kulp Belediyesi ile birlikte kırsal yerleşimlerde ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla yol açma ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA
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