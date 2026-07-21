Diyarbakır\'da Bereketli Dut Sezonu

Meyve ve sebzeleriyle meşhur Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toplandıktan sonra kurutulan dutlar, pazardaki yerini aldı.

Kış ve ilkbahar mevsiminin yağışlı geçmesi bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile meyve ve sebze üretiminde artış yaşandı. Çermik'te üretilen kuruyemişler pazarlarda, tezgahlarda yerlerini almaya başladı. Dutlar, kurutularak ilçede bulunan kuruyemiş pazarında, tezgahlarda satışa sunuldu. Korudağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Orhan Aldağ isimli vatandaş, bu yılın dut sezonu olarak oldukça bereketli geçtiğini belirterek, bahçesinde yetiştirdiği dutları kurutup vatandaşların ilgisine sunduklarını söyledi. - DİYARBAKIR