Sur\'da kaldırım işgallerinin önüne geçme ve yayalaştırma çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Sur ilçesinde kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi ve Gazi Caddesi ile Melik Ahmet Caddesi'nde yayalaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ve yardımcısı Doğan Hatun, gazetecilere son dönemlerde sıkça gündeme gelen Sur ilçesindeki kaldırım işgaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Bucak, bayramdan hemen sonra Sur bölgesinde kolektif bir çalışmayı açığa çıkarttıklarını kaydetti. Sur'da vatandaşların adeta artık kaldırımlarda yürüyemez hale geldiği bir gerçeklik üzerinden aksiyon aldıklarını ifade eden Bucak, "Tabii ki biz bunu geçen yıldan beri aslında sürdürülebilir ikna çalışmalarıyla yapıyorduk. Gerek muhtarlarımızla birlikte, gerek meclis komisyonlarımızla, gerek belediyede yaptığımız onlarca toplantıda bu meselenin elbette insan onuruna yakışır, birlikte toplum olma özelliğimizin getirdiği kriterler çerçevesinde ikna ve anlayış yoluyla ilerlemesini her daim isteyen bir yerde olduk ve her daim de bunun arkasında olduk, bunun da hala arkasındayız. Hala bu ikna süreciyle yürümekteyiz. Ama gelinen aşamada en son bayramda yaşamış olduğumuz büyük kaos, ben zannediyorum ki böyle de bir etkisi var. O büyük kaosu hep birlikte yaşayınca aslında herkesin bir kere daha farkına vardığı, herkesin bir kere daha bunun sürdürülebilir bir yer olmadığı konusunda hemfikirlik oluştu. Yaklaşık 10 günü aşkındır bir çalışma yürütmekteyiz. Her gün 100 kişilik zabıta ekibimiz sabahın erken saatlerinden gecenin 24.00'ına kadar vardiyalar şeklinde tüm esnafı tek tek gezerek, sözlü ve yazılı ikazlarda bulunarak ve tebligatlar yaparak bu çalışmayı sürdürüyor" dedi.

"İyi niyet ve ortak akılla bu meseleyi çözmeye çalışıyoruz"

İyi niyet ve ortak akılla meseleyi çözmeye çalıştıklarını vurgulayan Bucak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut dükkan sahiplerini sarı çizgilerine riayet etmeleri konusunda uyarıyoruz. Yani bir sarı çizgi varmış, bir daha uzatılmış, bir daha genişletilmiş. Bütün bunları da bu çalışma kapsamında yeniden çiziyor olacağız. Çünkü biz de sizlerin de takip ettiği üzere sahada alandayız, esnafla beraberiz. Birebir ikna üzerinden, birbirimizi anlamak üzerinden bir çalışma yürütüyoruz ve bunun hakikaten karşılığını da buluyoruz. Şu ana kadar epey yol kat ettik. Önemli bir başarı sağlandı. Tabii ki ayak direyenler var, direnenler var. Zorluk çıkarmaya çalışan seyyar satıcılar var. Bu da doğal bir şey, anlaşılır bir şey. Birbirimizi ikna ederek, onların mağduriyetlerini belki gidermek bilemiyorum mümkün mü ama bunu da kendi içerimizde tartışarak, herhangi bir söz vermeyerek bu süreci yürütüyoruz. Bundan sonra ne yapacağız, sokakları tamamen, kaldırımları tertemiz olana kadar, kaldırımlar insanların, vatandaşın rahatça yürüyebileceği şekle gelene kadar, çocuk arabaları, engelli arabaları, yaşlıların, bastonluların, herkesin, tüm kesimlerin rahatça sokakta yürüyeceği bir şekle, bir çözüme kavuşturacağız. Bu haliyle tarihi kentimiz, tarihi Suriçi'miz hak ettiği görüntüsüne peyderpey ama hızlıca, sürdürülebilir ve sonuç alıcı bir şekle ulaşacak. Elbette bu çalışmamızda tekli daire başkanlıklarıyla çalışmıyoruz. Yine Çevre Daire Başkanlığımız, Park Bahçe Daire Başkanlığımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bu yeni değil arkadaşlar. Sur ezelden beri çok kirlenen bir yer. Çünkü yer yer mevsim şartlarında 1 milyona yakın turisti gören bir ilçe, bir kent merkezi. Dolayısıyla bu yeni bir çalışma değil. Eminim şimdi söz aldığınızda daha iyiyi nasıl yaparızı da ifade ediyor olacaksınız. Ama bu temelde bir yayalaştırma fikrimizin ve bir yayalaştırma konseptimizin, çalışmamızın da içerisinde olduğumuzu söyleyelim. Henüz detayları çok berrak olmamakla birlikte tabii ki burada da esnafın, orada ticaret yapan, her kesimin konsensüsü, tartışması, birlikte bir araya gelişine dair bir ortak resmi ortaya koyarak bu çalışmaları yürüteceğiz. Yine Sur'un etrafında otoparklarımız var. İnsanları yürümeye teşvik etmek lazım. Olabildiğince bu yürümeye teşvik etmek de elbette serbest, boş ve özgür kaldırımlarla mümkün, temiz caddelerle mümkün."

Toplantı, soru-cevap bölümüyle devam etti. - DİYARBAKIR