Diyarbakır'da sis uçuşları aksattı, bazı uçak seferleri iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan sis, yer yer etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken sürücüler araçlarının farlarını yakarak takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi.
Diyarbakır'da sis görüş mesafesini düşürürken uçak seferlerinde de aksamalara neden oldu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, yer yer etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak, takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi. Sis nedeniyle hava yolunda da aksamalar meydana geldi. Bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kaynak: İHA
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