Diyarbakır’da ulaşımda dönüşümün yol haritasında sona gelindi - Son Dakika
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Diyarbakır’da ulaşımda dönüşümün yol haritasında sona gelindi

Diyarbakır’da ulaşımda dönüşümün yol haritasında sona gelindi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasında imzalanan toplu taşıma optimizasyonu protokolü kapsamında saha çalışmaları tamamlanırken, nihai rapor ve değerlendirmeler hazırlanıyor. Amaç kent merkezindeki toplu taşımayı daha verimli, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasında imzalanan toplu taşıma ağı optimizasyonu protokolü kapsamındaki çalışmalarda sona gelinirken, nihai rapor ve değerlendirmeler hazırlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasında, kent merkezindeki toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla geçen yıl "Diyarbakır Kent Merkezi Toplu Taşıma Ağı Optimizasyonu" iş birliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda üniversite akademik faaliyetlerini sürdürürken toplu taşıma sistemi analiz edilerek hat ve durak optimizasyonu, yolculuk süresinin kısaltılması, taşıma kapasitesinin artırılması ve kullanıcı memnuniyeti hedefleniyor. Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri ile Oğlaklı yerleşkesini kapsayacak çalışma kapsamında saha çalışmaları, yolcu sayımları, seyahat süresi ölçümleri, veri analizleri ve modelleme faaliyetleri yürütülerek toplu taşıma ağının mevcut durumu bilimsel yöntemlerle değerlendiriliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda alternatif senaryolar geliştirilerek kentin ulaşım yükünü azaltacak ve toplu taşıma hizmetlerini daha kapsayıcı hale getirecek yeni bir ağ planı hazırlanacak. Nihai raporun proje süresinin sonunda Büyükşehir Belediyesine sunulması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Diyarbakır’da ulaşımda dönüşümün yol haritasında sona gelindi - Son Dakika

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