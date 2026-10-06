Diyarbakır Ergani\'de sürücüler araçlarıyla çukurlara düştü, evleri su bastı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Caddelerde su birikintileri oluşurken, araçlar çukurlara düştü.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış, Ergani ilçesinde etkili oldu. Öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeni ile ev ve iş yerlerini su basarken, caddelerin su altında kalması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Dev çukurlar oluştu

Sağanak yağış nedeni ile ilçenin birçok noktasında dev çukurlar oluştu. Vatandaşlar apartman altları, saçaklar ve kapalı alanlara yönelirken, sürücüler araçları ile birlikte çukura düştü. Birçok ev ve iş yerini su bastığı ilçede hayat adeta durma noktasına geldi.

Yağışların gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.