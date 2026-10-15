Diyarbakır içme suyu hattı 2. kısmı yüzde 92 tamamlandı, kapasite 6 m/s'ye çıkacak - Son Dakika
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Diyarbakır içme suyu hattı 2. kısmı yüzde 92 tamamlandı, kapasite 6 m/s'ye çıkacak

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Diyarbakır içme suyu hattı 2. kısmı yüzde 92 tamamlandı, kapasite 6 m/s\'ye çıkacak
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Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım ikmal işinde fiziki gerçekleşme yüzde 92'ye ulaştı; projenin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. İş bitince hattın kapasitesi 3 m/s'den 6 m/s'ye çıkacak ve il merkezinin 2055'e kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Diyarbakır içme suyunun 2. kısım isale hattında çalışmalar devam ederken, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki içme suyu ve tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Bu kapsamda, Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım ikmali inşaatı çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, işin tamamlanması ile mevcut kapasitesi 3 m/s olan isale hattının toplam kapasitesinin 6 m/s'ye çıkacağını söyledi. Diyarbakır iline ilave olarak 94,61 hm/yıl içme ve kullanma suyu temin edileceği ve il merkezinin tamamının 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını belirten Balta, "Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım ikmal işi kapsamında yaklaşık 31.5 kilometre çelik boru döşenmesi, isale hattı imalatları ve pompa istasyonunun inşaatı ile pompa ve motor ekipmanlarının montajı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 92 olan projenin, yıl sonunda tamamlanması planlanmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır içme suyu hattı 2. kısmı yüzde 92 tamamlandı, kapasite 6 m/s'ye çıkacak - Son Dakika
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