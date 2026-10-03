Diyarbakır Silvan\'da yoğun sis ulaşımı aksattı, sürücülere hız uyarısı yapıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

İlçe genelinde görüş mesafesi oldukça düşerken, ağaçlar ve cadde üzerindeki yapılar sis tabakasının altında kayboldu. Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, araçlar farlarını yakarak yavaş bir şekilde seyretmek zorunda kaldı. Yetkililer, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüleri dikkatli olmaları ve hız sınırlarına uymaları konusunda uyardı.