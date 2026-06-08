Diyarbakır Su Hattı İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır Su Hattı İnşaatı Devam Ediyor

Diyarbakır Su Hattı İnşaatı Devam Ediyor
08.06.2026 10:34
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Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım inşaatı yüzde 85 oranında tamamlandı; kapasite artacak.

Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım ikmali inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki içme suyu ve tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bu kapsamda, Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım ikmali inşaatı çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İşin tamamlanması ile mevcut kapasitesi 3 metreküp saniye olan isale hattının toplam kapasitesinin 6 metreküp saniyeye çıkacaktır. Diyarbakır iline ilave olarak 94,61 hektometreküp yıl içme ve kullanma suyu temin edilecek ve il merkezinin tamamının 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım ikmal işi kapsamında yaklaşık 31.5 kilometre çelik boru döşenmesi, 1 adet pompa istasyonu ve gerekli diğer imalatlar yapılacaktır. İş kapsamındaki isale hattı imalatları ve pompa istasyonunun inşaatı tamamlanmış olup pompa ve motor ekipmanlarının montajı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 85 seviyesindedir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Diyarbakır Su Hattı İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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