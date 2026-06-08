Fenerbahçe’de gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Hakan Safi'yi geride bırakan Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak yeniden sarı-lacivertli kulübün başkanı oldu.
Aziz Yıldırım’ın 35. başkan seçilmesinin ardından Süper Lig’in köklü kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan tebrik mesajı gelmemesi dikkat çekti. Yıldırım’ın yeniden başkanlığa seçildiği süreçte, Süper Lig ekiplerinin birçoğundan tebrik mesajı gelirken, rakip kulüplerden herhangi bir kutlama açıklaması yapılmaması Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Süper Lig devlerinin bu kararı tartışmalara da yol açtı. Bazı futbolseverler, büyük kulüpler arasındaki rekabetin sertliğine işaret ederek tebrik etmeme kararını ''normal'' bulurken, diğer bir kesim ise bunu ''ezeli rekabet ebedi dostluk'' vurgusu yaparak bu hareketi ''Bu yapılan ayıp'' sözleriyle değerlendirdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı - Son Dakika
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