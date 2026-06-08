10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var - Son Dakika
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10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

08.06.2026 17:36
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu’na kan ve saç örneği veren ünlülerin sonuçları belli oldu. Aralarında Mabel Matiz, Volkan Bahçekapılı, Aslıhan Turanlı, Yağmur Ünal ve Semiha Bezek’in de bulunduğu 10 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Yapılan analizlerde ünlülerin büyük kısmının saç ve idrar örneklerinde kokain ve esrar tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve "ünlülerin doktoru" Mehmet Rahşan’ın tutuklandığı büyük uyuşturucu soruşturmasında adli tıp raporları tamamlandı. Aralarında Mabel Matiz, Volkan Bahçekapılı, Aslıhan Turanlı ve Yağmur Ünal gibi kamuoyunun yakından tanıdığı popüler isimlerin de bulunduğu şüphelilerin kan, idrar ve saç analizi sonuçları pozitif çıktı. 

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik başlattığı geniş çaplı soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın merkezinde yer alan ve "ünlülerin doktoru" olarak bilinen Mehmet Rahşan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan ünlü isimlerin, uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na verdikleri kan, idrar ve saç örneği sonuçları netleşti. Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda 10 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

KİMİN RAPORUNDA NE ÇIKTI? İŞTE O LİSTE

Adli Tıp Kurumu tarafından savcılığa gönderilen raporda, uyuşturucu maddelerin vücutta kalma süresi en uzun olan "saç analizleri" başta olmak üzere kan ve idrar testlerinin sonuçları şu şekilde sıralandı:

  • Fatih Karaca (Mabel Matiz): İdrar ve saç örneğinde Kokain tespit edildi.
  • Volkan Bahçekapılı: Saç örneğinde Kokain tespit edildi.
  • Aslıhan Turanlı: İdrar ve saç örneğinde Kokain tespit edildi.
  • Yağmur Ünal: Saç örneğinde Kokain tespit edildi.
  • Semiha Bezek: Saç örneğinde Kokain tespit edildi.
  • Eda Dora: Kan, idrar ve saç örneğinde Kokain tespit edildi.
  • Aycan Yağcı: İdrarında esrar (THC), saçında ise Kokain tespit edildi.
  • Tarık Tunca Bakır: Saç örneğinde Kokain tespit edildi.
  • Yasemin İkbal: Saç örneğinde Kokain tespit edildi.
  • Eren Kesimer: Saç örneğinde kokain tespit edildi. 

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen şok raporların ardından, uyuşturucu maddelerin temin edildiği kaynaklara yönelik inceleme derinleştirildi. Test sonuçları pozitif çıkan ünlü isimlerin, uyuşturucu maddeyi kimlerden ve nasıl temin ettiklerine dair ifadelerinin yeniden değerlendirileceği öğrenildi. Tutuklu doktor Mehmet Rahşan ve şüpheliler hakkındaki iddianamenin kısa sürede hazırlanması bekleniyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Volkan Bahçekapılı, Adli Tıp Kurumu, Yağmur Ünal, Mabel Matiz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Ee, tadrikçiler nerede? Madem güçlüsün onları ifşa et aslan parçası :)) 0 0 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    maşallah, anne babalarına duyurulur . olmamış 0 0 Yanıtla
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