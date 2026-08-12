Doğal Bal Hasadı Başladı - Son Dakika
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Doğal Bal Hasadı Başladı

Doğal Bal Hasadı Başladı
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Erzincan'da bal avcıları, arıların yuvalarını bulup siparişleriyle doğal bal hasadı yapıyor.

Erzincan'da kovanlardan ayrılarak kuru ağaç gövdeleri ve kayalıklara yuva yapan arıların ürettiği doğal bal, bal avcıları tarafından büyük bir titizlikle hasat ediliyor. Ağustos ayıyla birlikte bal avcılarının da hasat telaşı başladı. Dere yataklarında su içmeye gelen arıları takip eden Murat, Mustafa ve Hüseyin isimli üç arkadaş, arıların yuva yaptığı ağaç kovukları ile kayalık alanları belirlemek için günlerce doğada arama yapıyor.

Arıların su kenarlarına geliş güzergahlarını takip ederek yuvalarını tespit eden bal avcıları, belirledikleri noktaları işaretliyor. Hasat zamanı geldiğinde ise daha önce tespit ettikleri yuvalara giderek doğal balı çıkarmak için çalışma yürütüyor.

Arıların kendilerine zarar vermemesi için yuva girişlerini yapraklarla kapatan avcılar, ardından ağacı dikkatli şekilde tıraşlayarak peteklere ulaşmaya çalışıyor. Peteklere ve arılara zarar vermemeye özen gösteren bal avcıları, çıkardıkları arıları da kovanlara yerleştiriyor.

Boş zamanlarında hobi olarak bal avcılığı yaptıklarını belirten bal avcılarından Murat Uçan, arıların izini sürmenin oldukça zahmetli olduğunu söyledi. Bal sezonunda ormanlık alanları dolaştıklarını ve arıları takip ederek yuvalarını bulmaya çalıştıklarını ifade eden Uçan, arama çalışmalarının bazen haftalarca sürdüğünü dile getirdi.

Uçan, "Bal zamanı geldiğinde ormanlık alanları dolaşıyoruz. Dere kenarlarında suya gelen arıları takip ederek yuvalarını bulmaya çalışıyoruz. Bazen bir yuvayı bulmak haftalarımızı alıyor. Bulduğumuz zaman da hasat için tekrar bölgeye geliyoruz. Bu bizim için dünyanın en tatlı işi" dedi.

Şimdiye kadar tespit ettikleri ağaçlardan en fazla 20 kilogram bal hasat ettiklerini belirten Uçan, her yuvanın aynı miktarda bal vermediğini söyledi. Bazı ağaçlarda hiç bal bulunmadığını da aktaran Uçan, elde ettikleri doğal balı sattıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Doğal Bal Hasadı Başladı - Son Dakika

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