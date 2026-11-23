Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise yer yer saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Sürücülerin sis ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı trafikte dikkatli seyretmeleri istendi.