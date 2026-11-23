Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı var, Erzincan'da rüzgar 40-60 km/sa esecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğu Anadolu'da havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, gece ve sabah saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don bekleniyor. Erzincan ve Bayburt'ta rüzgarın 40-60 km/sa kuvvetli esmesi öngörülürken yetkililer vatandaşları uyardı, sürücülerden dikkatli seyretmeleri istendi.
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise yer yer saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.
Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.
Sürücülerin sis ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı trafikte dikkatli seyretmeleri istendi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?