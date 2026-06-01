Doğuda Kar, Batıda Yaz

Türkiye'nin batı kesimlerinde yaz sıcaklıkları etkisini artırırken, doğudaki yüksek rakımlı dağlarda kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı batı illerinde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü.

Özellikle dağlık bölgelerde etkili olan kar yağışı, zirveleri ve yaylaları yeniden karla kapladı. Haziran ayının ilk günü yağan kar, bölge sakinleri tarafından karşılandı. Kar yağışının ardından 3197 rakımlı Kısır Dağı etekleri beyaza büründü. Tunçoluk köyünde etkili olan kar yağışı, gençler tarafından renkli görüntülerle karşılandı. Aniden bastıran kar yağışıyla birlikte bir araya gelen gençler, yörede sevilen "Üşürem Anam Üşürem" türküsünü söyleyerek oynadı.

Köy sakinlerinden Orhan Gürbulak, "Şu manzaraya bir bakar mısınız? Bu memlekete bir türlü yaz gelmiyor" ifadelerini kulllandı. - ARDAHAN