Domaniç'te Kızıl Dolunay Göz Kamaştırdı - Son Dakika
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Domaniç'te Kızıl Dolunay Göz Kamaştırdı

Domaniç\'te Kızıl Dolunay Göz Kamaştırdı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde beliren dolunay, etkileyici görüntüsüyle doğa tutkunlarını büyüledi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, etkileyici görüntüsüyle dikkat çekti.

Gazeteci Mustafa Yiğit'in kaydettiği görüntülerde, dolunayın net görüntüsü ve kızıl rengi objektiflere yansıdı. Doğa tutkunlarının ilgisini çeken manzara, sosyal medyada da beğeni topladı. Yiğit, uzun zamandır Ay'ı bu kadar büyük, yakın ve kırmızı görmediğini belirterek, "Ortaya gerçekten çok güzel bir görüntü çıktı. Çektiğim görüntüleri sosyal medya hesaplarımda paylaştım ve yoğun ilgi gördü" ifadelerini kullandı.

Domaniç semalarında oluşan kızıl dolunay manzarası, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Domaniç'te Kızıl Dolunay Göz Kamaştırdı - Son Dakika

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