Domaniç'te Kurbağa Göçü Başladı
Domaniç'te Kurbağa Göçü Başladı

05.04.2026 12:23
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde her yıl gerçekleşen kurbağa göçü, bu yıl da doğal tehlikelerle sürüyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde her yıl doğanın en dikkat çekici olaylarından biri yaşanıyor. Binlerce yıldır sürdüğü belirtilen kurbağa göçü, bu yıl da başladı. Sadece bu bölgede görüldüğü belirtilen Domaniç kurbağaları, üreme dönemlerinde sergiledikleri ilginç davranışlarla dikkat çekiyor.

Hava şartlarına bağlı olarak genellikle 15 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında ormanlık alanlardan çıkan kurbağalar, yaklaşık bin 500 rakımdaki Topuk Yaylası Göleti'ne doğru zorlu bir yolculuğa başlıyor. Göç sırasında Domaniç-İnegöl yolu üzerinden geçmek zorunda kalan kurbağalar, ne yazık ki araç trafiği nedeniyle büyük risk altında kalıyor.

Yaklaşık 20 yıl öncesine göre sayılarının ciddi şekilde azaldığı belirtilen kurbağaların, her yıl binlercesi araçların altında kalarak hayatını kaybediyor. Uzmanlar, bu durumun devam etmesi halinde türün yok olma riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.

Üreme süreci dikkat çekiyor

Domaniç kurbağalarının üreme davranışı da oldukça ilginç. İri olan dişi kurbağa, erkeği sırtına alarak gölete ulaşıyor. Gölette ise erkeğin yardımıyla spiral şeklinde uzun sıvı yumurta dizileri suya bırakılıyor. Üreme sonrası dişi kurbağanın öldüğü, erkeklerin ise yeniden ormanlık alana döndüğü gözlemleniyor.

Tarihi keşiflerle destekleniyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Seyitömer bölgesinde yapılan kazılarda bulunan 5 bin yıllık kurbağa figürlerinin de Domaniç kurbağalarını temsil ettiği değerlendiriliyor. Bu keşifler, söz konusu göçün tarihi derinliğini ortaya koyuyor.

Doğal miras niteliği taşıyan bu göç, korunmadığı takdirde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar ve çevreciler, yetkililerin acil önlem alması gerektiğini vurguluyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

