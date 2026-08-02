Domaniç\'te Yangın Sonrası Hasar Tespiti

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde meydana gelen yangının ardından tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Güney köyünde meydana gelen yangının ardından Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha incelemelerinde, yangından etkilenen tarım arazilerindeki zarar tespit edilerek, üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceğini ifade etti.