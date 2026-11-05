Dörtyol Kaymakamı Keklik, yağış sonrası incelemelerde bulunup vatandaşları uyardı

Dörtyol Kaymakamı Keklik, yağış sonrası incelemelerde bulunup vatandaşları uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yağışın ardından Kaymakam Mehmet Keklik, sahada inceleme yaparak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerin olası olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğunu belirten Keklik, vatandaşları riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan yağış sonrası kaymakam Mehmet Keklik, sahada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.
Ekiplerin olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde görev yaptığını belirten Keklik, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Keklik, vatandaşlara riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: İHA
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