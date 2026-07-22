DPÜ ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden Çevre İş Birliği - Son Dakika
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DPÜ ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden Çevre İş Birliği

DPÜ ve Orman Bölge Müdürlüğü\'nden Çevre İş Birliği
22.07.2026 10:43
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Kütahya DPÜ ve Orman Bölge Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak için protokol imzaladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü arasında çevre ve orman bilincinin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, öğrencilerin çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve ormanların korunmasına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı'nın imzaladığı protokol, üniversite ile kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Anlaşma doğrultusunda üniversite bünyesinde kurulacak öğrenci topluluğu aracılığıyla orman yangınlarıyla mücadele, ormanların korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları yürütülecek. Bunun yanı sıra ağaçlandırma faaliyetleri, eğitim seminerleri, teknik geziler ve sosyal sorumluluk projeleri de iki kurumun ortak koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Protokol ile öğrencilerin çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinç düzeyinin artırılması, gönüllülük esaslı faaliyetlere katılımlarının teşvik edilmesi ve sürdürülebilir çevre anlayışının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

DPÜ ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilecek projelerle hem çevre bilincinin güçlendirilmesine hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakılmasına katkı sunmayı hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre DPÜ ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden Çevre İş Birliği - Son Dakika

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