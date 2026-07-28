DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Erzincan'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Erzincan'da İncelemelerde Bulundu

DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Erzincan\'da İncelemelerde Bulundu
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Oğuzhan Yavuz, DSİ 82. Şube Müdürlüğü'nün yeni yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan programı kapsamında DSİ 82. Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yeni hizmet yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da temaslarını sürdüren Yavuz, 82. Şube Müdürlüğü'nün yeni yerleşkesini gezdi.

Şube Müdürlüğünde yürütülen çalışmalar ve devam eden faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Yavuz, projelerin son durumunu değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında yeni yerleşkenin mevcut durumu ile yürütülen hizmetler yerinde incelenirken, çalışmaların etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Erzincan'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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