DSİ’nin yatırımları ve arazi toplulaştırma masaya yatırıldı - Son Dakika
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DSİ’nin yatırımları ve arazi toplulaştırma masaya yatırıldı

DSİ’nin yatırımları ve arazi toplulaştırma masaya yatırıldı
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DSİ yetkilileri, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ı ziyaret ederek ilçedeki mevcut ve planlanan yatırımlar ile arazi toplulaştırma projelerini görüştü. Ziyarette teşekkür plaketleri takdim edildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) heyeti, Erzurum'un Aziziye ilçesinde yürütülen ve planlanan yatırımları değerlendirmek üzere Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ile bir araya geldi.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ile Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Burak Yeşiloğlu, ilgili şube müdürleri ve teknik personelden oluşan heyetle birlikte Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Projeler ve Yatırımlar İstişare Edildi

Samimi bir atmosferde geçen ziyarette, Aziziye ilçesinde DSİ tarafından yürütülen mevcut yatırımlar, yapılması planlanan yeni projeler ile Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında devam eden çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlçenin tarımsal altyapısını güçlendirecek adımlar detaylıca ele alındı.

Hizmetlerin Anısına Plaket Takdimi

Ziyaretin sonunda, Aziziye ilçesine kazandırılan hizmetler ve yatırımların anısına ödüllendirme yapıldı. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar tarafından DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ile Daire Başkanı İbrahim Burak Yeşiloğlu'na; mahalle muhtarları tarafından ise bölgeye katkılarından dolayı DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'a teşekkür plaketi takdim edildi. Ziyaret, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre DSİ’nin yatırımları ve arazi toplulaştırma masaya yatırıldı - Son Dakika

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