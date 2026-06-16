DSİ Müdürü Kotan, Yatırım Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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DSİ Müdürü Kotan, Yatırım Çalışmalarını İnceledi

DSİ Müdürü Kotan, Yatırım Çalışmalarını İnceledi
16.06.2026 09:57
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DSİ Bölge Müdürü Kotan, Ardahan'daki altyapı projelerini yerinde değerlendirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Serdar Kotan, il genelinde devam eden yatırım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sahada yürütülen çalışmaları tek tek değerlendiren Bölge Müdürü, projelerin son durumu hakkında teknik ekiplerle görüş alışverişinde bulundu.

İncelemeler kapsamında, Ardahan Üniversitesi kampüs alanında devam eden toplu makinalı çalışma sahası ile 243. Şube Müdürlüğü kampüs alanında sürdürülen düzenleme çalışmalarında gelinen son durum değerlendirildi.

Saha incelemeleri sırasında yürütülen çalışmalar hakkında teknik personelden detaylı bilgi alan Kotan, çalışmaların planlanan program doğrultusunda, kalite ve iş güvenliği standartlarına uygun şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre DSİ Müdürü Kotan, Yatırım Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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