Düden Şelalesi sıcak Antalya günlerinde ziyaretçilerine serin mola mekanı oldu - Son Dakika
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Düden Şelalesi sıcak Antalya günlerinde ziyaretçilerine serin mola mekanı oldu

Düden Şelalesi sıcak Antalya günlerinde ziyaretçilerine serin mola mekanı oldu
12.07.2026 11:14  Güncelleme: 11:22
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Antalya'nın simge doğal güzelliklerinden Düden Şelalesi, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Belediye iştiraki ANSET tarafından işletilen tesiste bakım çalışmaları tamamlanırken, önümüzdeki aylarda da yoğun ilgi bekleniyor.

Antalya'nın simge doğal güzelliklerinden olan Düden Şelalesi, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından işletilen tesis, yeni sezonda da turistlere ve Antalyalılara doğayla iç içe keyifli bir deneyim sunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Antalya'nın simge doğal güzelliklerinden olan Düden Şelalesi, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kent merkezinde yer alan ve yılın her döneminde yoğun ilgi gören Düden Şelalesi'nde, yaz aylarının başlamasıyla birlikte ziyaretçi hareketliliğinde önemli bir artış yaşıyor. Özellikle yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan şelale, serin atmosferi, eşsiz doğal yapısı ve fotoğraf tutkunlarına sunduğu manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Doğayla iç içe

Antalya'yı ziyaret eden turistlerin gezi rotalarında ilk sıralarda yer alan Düden Şelalesi'nde ziyaretçilere konforlu bir ortam sunabilmek için sezon öncesinde bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Doğanın sesiyle buluşmak isteyen ziyaretçiler, yemyeşil bitki örtüsü arasında yürüyüş yapma, şelalenin serinliğini hissetme ve Antalya'nın en özel doğal alanlarından birinde vakit geçirme fırsatı buluyor. Yaz sezonu ile birlikte Düden Şelalesi'nin önümüzdeki aylarda da yoğun ilgi görmeye devam etmesi bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Düden Şelalesi sıcak Antalya günlerinde ziyaretçilerine serin mola mekanı oldu - Son Dakika

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