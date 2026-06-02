Dünyanın İlk Yenilenebilir Festivaline Hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyanın İlk Yenilenebilir Festivaline Hazırız

02.06.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Festivali, İstanbul'da 4-7 Haziran'da düzenlenecek ve yenilenebilir enerji kullanacak.

Sıfır Atık Festivali öncesinde düzenlenen basın lansmanında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada bir ülke olarak bu anlamda ev sahipliği yapmış olacağız. Festival boyunca kullanılacak elektriğin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Böylece dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olmuş olacağız" dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Sıfır Atık Festivali öncesinde basın lansmanı gerçekleştirildi. programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş katıldı.

"Enerji verimliliği ile sıfır atık arasındaki güçlü ilişkiyi test ederek öğrenecekler"

Burada konuşan Bakan Bayraktar, festival kapsamında katılımcıların uygulayarak öğreneceğinden bahsederek "Festival alanında çocuklardan gençlerimize, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar herkesin kendisine hitap eden farklı uygulamalar, farklı tecrübeler olacak. Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içerik hazırlandı. Çok ciddi bir çalışma yapıldı. Burada ziyaretçilerimiz enerji verimliliği ile sıfır atık arasındaki bu güçlü ilişkiyi test ederek, deneyerek öğrenecekler. Elektronik atıklardan kritik madenlerin geri kazanımına, biyogaz üretiminden sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar birçok yenilikçi çalışmayı da uygulamalı olarak görme fırsatı bulacaklar" diye konuştu.

"Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali"

Bu festivalle dünyada bir ilke imza atılacağına değinen Bayraktar, "Festivalin başka bir özelliği var. Dünyada bir ülke olarak bu anlamda ev sahipliği yapmış olacağız. Festival boyunca kullanılacak elektriğin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Bu durum YEK-G belgeleriyle doğrulanmış olacak. Böylece dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olmuş olacağız. Organizasyon sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirme iddiası taşıyor. Çünkü enerji verimliliği, aynı zamanda kaynakta tasarruf ve geri dönüşüm, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinin temel unsurlarıdır" dedi.

"Festivale tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Konuşmasının devamında vatandaşları festivale davet eden Alparslan Bayraktar, "Bu yıl çok önemli bir yıl. Çünkü Türkiye COP31'e ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla COP31 hareketinin, sıfır atık hareketinin COP31 sürecinde çok daha güçlü bir küresel karşılık bulacağına yürekten inanıyorum. Çünkü sürdürülebilir bir geleceği ancak onların bilinçli katkılarıyla sağlayabiliriz diye düşünüyorum. 4-7 Haziran tarihleri arasında burada, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceğimiz bu festivale tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Enerji ithalatımızı düşürmeye yönelik tedbirlerimiz var"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Alparslan Bayraktar, "Bizim bütün gayretimiz Türkiye'nin dışa bağımlılığını düşürme meselesi. Türkiye 2022 yılında yaklaşık 96 buçuk milyar dolar enerji faturası ödedi. Bu, vatandaşımız üzerinde çok büyük bir yük. Enerji ithalatımızı düşürmeye yönelik tedbirlerimiz var. Yerli enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye almak gibi önemli çözüm önerilerimiz ve çabalarımız var. Artan talebi karşılayacağız. Çünkü herkesin enerjiye 7/24 ihtiyacı var. Bunu karşılamak lazım. Dışa bağımlılığı düşürüp Türkiye'yi enerjide bağımsız yapma hedefimiz var. Bir taraftan da sıfır emisyonlu veya karbon nötr emisyonlu bir ekonomi haline gelme hedefimiz var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, İstanbul, Etkinlik, Enerji, Güncel, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dünyanın İlk Yenilenebilir Festivaline Hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:34:51. #7.12#
SON DAKİKA: Dünyanın İlk Yenilenebilir Festivaline Hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.