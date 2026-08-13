Düzce Akçakoca\'da Denize Girme Yasağı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisiyle dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.

Bölgede etkisini artıran rüzgar nedeniyle hırçınlaşan denizde oluşan dalgalar sahil şeridine vurmaya başladı. Kıyı kesimlerinde rüzgar ve dalga boyunun giderek arttığı görüldü.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla saat 13.00 itibariyle alınan denize girme yasağı kararı da uygulanmaya devam ediyor.

Kaymakamlıktan öğle saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki sahil ve plajlarda meydana gelen olumsuz deniz şartlarına dikkat çekilmiş; cankurtaranların bayraklı uyarılarına ve sahil güvenlik unsurlarının sözlü ikazlarına vatandaşların hassasiyetle uyması gerektiği bildirilmişti.