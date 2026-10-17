Düzce Belediyesi, Aziziye Kapalı Pazaryeri\'ni deterjanla yıkadı

Düzce Belediyesi, Aziziye Kapalı Pazaryeri'nin sebze ve meyve bölümünde rutin temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından pazaryeri deterjanla yıkanarak temizlendi.

Düzce Belediyesi, pazaryerlerinde daha temiz bir ortamda vatandaşların hizmet alması ve pazarcı esnafının faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla, rutin temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pazartesi ve perşembe günleri kurulan Aziziye Kapalı Pazaryeri'nde rutin olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından pazaryerinin sebze ve meyve bölümünde deterjan kullanılarak yıkama işlemi gerçekleştirildi.