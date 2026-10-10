Düzce Belediyesi, Millet Bahçesi-Merkez Park Yeşil Yol projesinde çalışma başlattı

Düzce Belediyesi, şehir merkezinin büyük yeşil alanlarından Millet Bahçesi ile Merkez Park'ı birbirine bağlayacak 'Yeşil Yol' projesinin yapım çalışmalarına başladı. Ömer Seyfettin Sokak üzerinde hayata geçirilen proje ile iki park arasındaki yaya ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Düzce Belediyesi tarafından şehir merkezindeki yeşil alanları birbirine bağlayarak yaya ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Yeşil Yol projesinde çalışmalar başladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki güzergahta, 3 metre genişliğinde tek yönlü araç yolu, yolun her iki yanında ise yürüyüş yolları oluşturuluyor. Araç yolu ile yaya alanları, duba veya fiziksel engelleyici ayırıcılar yerine, aydınlatma direkleri ve bitkilendirme uygulamalarıyla birbirinden ayrılacak. Ara yollarla bölünen güzergahta oluşan dört ayrı ada da projenin peyzaj düzenlemesine dahil edilecek.

Yeşil Yol'un Merkez Park tarafında bulunan ilk adasında başlayan çalışmaların önümüzdeki haftaya kadar tamamlanması planlanırken, diğer adalarda da taş örme çalışmalarına hazırlık yapılıyor. Güzergah üzerindeki aydınlatma direklerinin yerleri belirlenirken, bitkilendirme çalışmaları için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli şekilde hazırlıklar yürütülüyor.

Ağaç dikimine uygun olmayan noktalarda ise saksılı bitkilendirme uygulamalarıyla yeşil doku desteklenecek. Böylece iki yeşil alan arasındaki güzergah boyunca yaya ulaşımı kolaylaştırılırken, sokak estetik bir görünüme kavuşturulacak.