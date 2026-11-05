Düzce'de 2026'da kahverengi kokarcayla mücadelede 131 bin 200 samuray arısı salındı - Son Dakika
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Düzce'de 2026'da kahverengi kokarcayla mücadelede 131 bin 200 samuray arısı salındı

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Düzce\'de 2026\'da kahverengi kokarcayla mücadelede 131 bin 200 samuray arısı salındı
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Düzce'de kahverengi kokarca kışlak mücadelesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda muhtarların katkısıyla sürüyor. 2026'da 131 bin 200 samuray arısı salınırken sonbaharda 60 bin 800 noktada ilaçlama yapıldı; il genelinde yaklaşık 632 bin dekar fındık alanı bulunuyor.

Düzce'de fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı yürütülen çalışmalar, 2026 yılı kışlak mücadelesi kapsamında devam ediyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda, köy muhtarlarının katkılarıyla zararlının kışlama alanlarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zararlının kışı geçirmek amacıyla sığındığı metruk binalar, depolar, samanlıklar, garajlar, boş ahırlar ve kümesler gibi alanlarda yürütülen uygulamalar, İl Müdürlüğü teknik personelinin koordinasyonunda ve muhtarların desteğiyle sürdürülüyor.

İl genelinde yaklaşık 632 bin dekar fındık üretim alanı bulunduğuna dikkat çeken Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kışlak mücadelesinin zararlı popülasyonunun azaltılması açısından önem taşıdığını belirterek "Kahverengi kokarcayla etkili bir mücadele için çalışmalarımızı yalnızca üretim sezonuyla sınırlı tutmuyor, yılın farklı dönemlerinde de sürdürüyoruz. Bu kapsamda teknik ekiplerimizin koordinasyonunda ve muhtarlarımızın iş birliğiyle zararlının kışlamak için sığındığı yapılarda ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız, kışlama dönemindeki zararlı yoğunluğunu azaltarak yeni üretim döneminde oluşabilecek zararların önüne geçmek. Sahadaki çalışmalara katkı sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

131 bin 200 savaşçı arı salındı

2026 yılında kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında; 500 kişiye Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Eğitimi verilerek belge düzenlendi. 490 farklı lokasyonda toplam 131 bin 200 adet samuray arısı salımı gerçekleştirildi. Sonbahar dönemi kışlak mücadelesinde il genelinde depo, metruk bina, kuruluk, garaj, boş ahır ve kümes gibi toplam 60 bin 800 noktada ilaçlama yapıldı. İlaçlama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile Düzce İl Özel İdaresinin bütçe katkılarıyla 5 bin litre biyosidal ürün, 11 bin üreticiye 5 bin 545 litre bitki koruma ürünü, 10 bin 880 adet feromon ve tuzak ile koruyucu malzeme dağıtımı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, muhtarlarla iş birliği içerisinde yürütülen kışlak mücadelesi ve diğer uygulamalarla zararlının yoğunluğunu azaltmayı, fındık üretiminde verim ve kalite kayıplarını önlemeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelKışlakTarımDüzceÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 2026'da kahverengi kokarcayla mücadelede 131 bin 200 samuray arısı salındı - Son Dakika
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