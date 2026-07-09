Düzce'de atık yağ kampanyasına katılanlara sıvı yağ hediyesi - Son Dakika
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Düzce'de atık yağ kampanyasına katılanlara sıvı yağ hediyesi

Düzce\'de atık yağ kampanyasına katılanlara sıvı yağ hediyesi
09.07.2026 09:42  Güncelleme: 09:46
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Düzce Belediyesi, çevre koruma kapsamında 5 litre bitkisel atık yağ biriktiren vatandaşlara 1 litre yemeklik sıvı yağ hediye ediyor. Kampanya ile atık yağların doğaya zarar vermesi önleniyor.

Düzce'de çevre koruma çalışmaları kapsamında 5 litre bitkisel atık yağ biriktiren vatandaşlara 1 litre yemeklik yağ veriliyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce, bitkisel atık yağların lavabolara dökülerek doğaya zarar vermesini önlemek ve bu yağları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla haziran ayında "Atık Yağını Biriktir, Doğayı Koru, Geleceğe Değer Kat" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Kampanyanın duyurulmasının ardından vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçen belediye ekipleri, adreslere giderek biriktirilen yağları toplamaya başladı. Uygulama kapsamında kullandıkları bitkisel atık yağları temiz plastik şişelerde biriktiren vatandaşlar, belediye ekiplerine haber veriyor. Evlere giderek atık yağları tartıp teslim alan ekipler, geri dönüşüme katkı sağlayan ve 5 litre atık yağ veren her vatandaşa 1 litre yemeklik sıvı yağ hediye ediyor.

Toplanan atık yağların lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderildiği kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların, ALO 153 Beyaz Masa veya "0533 788 81 81" numaralı WhatsApp hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçerek toplama talebinde bulunabileceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Düzce'de atık yağ kampanyasına katılanlara sıvı yağ hediyesi - Son Dakika

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