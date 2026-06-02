Düzce\'de Heyelan Riski Önleniyor

Düzce'de etkili olan aşırı yağışların ardından Merkez ilçeye bağlı Uğur Köyü'nde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bölgede oluşan risklerin giderilmesi ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, heyelanın etkilediği alanda zeminin stabilizasyonunu sağlamak amacıyla taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte hem olabilecek yeni kaymaların önüne geçilmesi hem de bölgenin güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına sahadaki çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek, heyelan riskinin tamamen ortadan kaldırılması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etti. - DÜZCE