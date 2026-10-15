Düzce\'de Kaymakçı-Çalılık köy yolu sathi kaplamayla daha güvenli hale getirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Kaymakçı köyü ile Çilimli ilçesine bağlı Çalılık köyü arasındaki bağlantı yolunda yürütülen sathi kaplama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında ulaşım konforunun ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Kaymakçı köyü ile Çilimli ilçesine bağlı Çalılık köyünü birbirine bağlayan yolda sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasıyla bağlantı yolu daha güvenli ve konforlu hale getirildi.