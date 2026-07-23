Düzce\'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yaparak vatandaşları uyardı.

Düzce'de kuvvetli yağış bekleniyor. Düzce Valiliği yaptığı uyarıda; "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün sabah saatlerinden itibaren 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Düzce'nin kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklediğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı. - DÜZCE