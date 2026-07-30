Düzce\'de Mera Islahı Tamamlandı

Düzce'de 400 dönümlük merada ıslah çalışması tamamlandı, otlatma kapasitesi iki katına çıkarıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında Gölyaka ilçesine bağlı Hacıyakup köyündeki yaklaşık 400 dönümlük mera alanındaki ıslah çalışmalarını tamamladı. 4342 sayılı Mera Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmalarda; mera yüzeyindeki çalı, diken ve yabancı bitkiler iş makineleriyle temizlenerek kaliteli yem bitkilerinin gelişimi için uygun ortam hazırlandı. Yapılan teknik değerlendirmelere göre, bu çalışmalar sayesinde meranın otlatma kapasitesi yüzde 100 oranında (yaklaşık iki katı) artırıldı. Böylece yetiştiricilerin en büyük gider kalemlerinden olan kaba yem maliyetlerinin düşürülmesine ve mera alanlarının sürdürülebilir kullanımına önemli bir katkı sağlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, tamamlanan mera alanını ziyaret ederek Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Özgür Kibar'dan gerçekleştirilen projeler hakkında detaylı bilgi aldı. İl Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde hayvancılığı ve kırsal kalkınmayı destekleyecek mera ıslah projelerine aralıksız devam edileceğini belirtti.