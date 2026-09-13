Düzce'de okullar açılmadan sağanak uyarısı geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de okullar açılmadan sağanak uyarısı geldi

Düzce\'de okullar açılmadan sağanak uyarısı geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de sıcak hava, 13 Eylül'ü 14 Eylül'e bağlayan gece yarısından itibaren yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Düzce Valiliği, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce, okullarda ders zilinin çalacağı haftanın ilk gününe gece saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışla girecek. Düzce Valiliği, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Okullarda ilk ders zilinin çalacağı haftanın ilk gününe Düzce, Zonguldak ve Bartın illeri gece saatlerinde başlayacak olan sağanak yağışla başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Düzce'de etkili olan sıcak hava 13 Eylül'ü 14 Eylül'e bağlayan gece yarısından itibaren yerini yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Düzce'de sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecelerde düşüş yaşanacak. Hava sıcaklıklarının pazartesi günü en düşük 18, en yüksek ise 25 derece olması bekleniyor.

Düzce Valiliği ise, ilde yerel olarak beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Hava Durumu, su baskını, Eylül, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düzce'de okullar açılmadan sağanak uyarısı geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi’nde arama başlatıldı Endonezya'da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi'nde arama başlatıldı
Bartın’da eğlence mekanında ölümlü kavga Yaralılar da var Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi 15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
İran’da genç blog yazarı için idam kararı Son mesajı gündemde İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

20:09
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
19:46
Eyüpsultan’da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Eyüpsultan'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
19:34
İsrail’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
İsrail'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
19:25
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
19:03
Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal
Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal
17:56
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 20:34:19. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de okullar açılmadan sağanak uyarısı geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement