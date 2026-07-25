Düzce'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Düzce'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Düzce\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Düzce'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Düzce'de meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların Düzce'de beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda yollar adeta göle döndü. Sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

Yetkililer, kuvvetli yağışın etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Düzce'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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