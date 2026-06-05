Düzce'de Sıcak Hava ve Ani Yağışlar - Son Dakika
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Düzce'de Sıcak Hava ve Ani Yağışlar

Düzce\'de Sıcak Hava ve Ani Yağışlar
05.06.2026 15:39
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Düzce'de sıcaklık 32 dereceyi bulurken, ani yağışlar kısa süreli serinlik sağladı. Güneş geri döndü.

Düzce'de kent genelinde sıcaklık 32 dereceye kadar yükselirken, bazı bölgelerde aniden etkili olan yağış vatandaşları şaşırttı. Kısa süreli serinliğin ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi.

Düzce'de etkili olan sıcak hava, gün içerisinde yer yer yağışla kesintiye uğradı. Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı kentte, bazı bölgelerde aniden başlayan yağmur kısa süreli serinlik sağladı. Yağışın etkili olduğu noktalarda vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, yağmurun ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi. Kısa süreli yağış nedeniyle hava sıcaklığında düşüş yaşansa da kent genelinde sıcak hava etkisini sürdürdü. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde de Düzce'de sıcak havanın hakim olması beklenirken, yerel ve kısa süreli yağış geçişlerinin görülebileceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Düzce'de Sıcak Hava ve Ani Yağışlar - Son Dakika

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