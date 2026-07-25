Düzce\'de Tohum Ağaçları İçin Eğitim

Düzce'de tohum ağaçlarının belirlenmesi ve işaretlenmesi eğitimi gerçekleştirildi.

Ormanların yenilenmesi için, tensil uygulaması ile yaşlanan ağaçların yerini genç ormanlar ile güçlendirme çalışmalarına 2026 yılında bol tohum yılı beklentisi ile hız verildi. Kayın sahalarında çalışan İşletme Şeflerine meslek içi eğitim amacıyla, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Asar Orman İşletme Şefliği arazisinde tatbikat gerçekleştirildi.

Doğal gençleştirme için tohumlama kesimi yapılacak sahalardaki tohum ağaçlarının tespit edilmesi ve işaretlenmesi ile ilgili uygulamalar yapıldı.