Düzce'de yavru kedi iki aracın motoruna girince itfaiye iki kez seferber oldu - Son Dakika
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Düzce'de yavru kedi iki aracın motoruna girince itfaiye iki kez seferber oldu

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Düzce\'de yavru kedi iki aracın motoruna girince itfaiye iki kez seferber oldu
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Düzce'de park halindeki bir aracın motoruna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince uzun uğraşla çıkarıldı. Kedi kaçıp başka bir aracın motoruna girince ekipler ikinci kez seferber oldu, ancak araç sahibi yerinde olmadığı için müdahale edemedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerini uzun süre uğraştırdı. Bir araçtan çıkarılan kedi, kısa süre sonra başka bir aracın motoruna girince ekipler ikinci kez seferber oldu.

Olay, Şerefiye Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Park halindeki bir aracın motor muhafazasından yavru kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yavru kediyi motor bölümünden çıkarmayı başardı. Ancak kurtarılan kedi, itfaiye ekiplerinin elinden kaçarak otoparkta bulunan başka bir aracın motor kısmına girdi. Bu kez ikinci aracın başına geçen ekipler, vatandaşların da yardımıyla yavru kediye ulaşmaya çalıştı. Ancak araç sahibinin olay yerinde bulunmaması nedeniyle motor bölümüne müdahale edemeyen ekipler, kedinin kendi imkanlarıyla çıkmasını bekledi.

Uzun süre aracın başında bekleyen itfaiye ekipleri, yavru kedinin çıkmaması ve araç sahibine de ulaşılamaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Otoparkta yaşanan hareketlilik ise çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Kaynak: İHA
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