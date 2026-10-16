Düzce İl Özel İdaresi, Çalıcuma köyü yolunda asfalt yama çalışmasını bitirdi

Düzce İl Özel İdaresi, Çalıcuma köyü yolunda asfalt yama çalışmasını bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Çalıcuma köyünde bozulan yol kesimlerindeki asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Çalışmayla sürücüler için daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlandı, köy yollarındaki bakım ve onarım işleri program doğrultusunda sürecek.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Çalıcuma köyünde yürütülen asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarla yol güvenliğinin ve ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.
Düzce İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Çalıcuma köyünde bozulan yol kesimlerinde gerçekleştirilen asfalt yama çalışmaları tamamlandı. Ekiplerin çalışmasıyla yoldaki bozulmalar giderilerek sürücüler için daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlandı. Köy yollarındaki bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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