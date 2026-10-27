Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Çelik, Fındıklı Aksu'da su hattını inceledi - Son Dakika
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Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Çelik, Fındıklı Aksu'da su hattını inceledi

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Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Çelik, Fındıklı Aksu\'da su hattını inceledi
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Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Fındıklı Aksu köyündeki Muncurlu, Musababa ve Doğanlı grup suyu isale hattında inceleme yaptı. İncelemede hattın durumu, altyapı ihtiyaçları ve planlanan çalışmalar muhtarlarla değerlendirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, grup içme suyu isale hattında incelemelerde bulunarak altyapının mevcut durumunu ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi.

İl Özel İdaresi, köylerin içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik saha incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Nuri Çelik, merkeze bağlı Fındıklı Aksu köyünde bulunan Muncurlu, Musababa ve Doğanlı grup suyu isale hattında incelemelerde bulundu. Çelik'e incelemeleri sırasında muhtarlar Aydın Bulur ve Ali Kahraman ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sertuğ Sönmez eşlik etti. Sahada gerçekleştirilen incelemelerde, içme suyu isale hattının mevcut durumu ele alınırken bölgedeki altyapı ihtiyaçları ve ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Köy muhtarlarının da görüş ve taleplerinin ele alındığı incelemelerde, bölgenin içme suyu ihtiyaçlarına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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