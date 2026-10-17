Düzce Kaynaşlı'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Düzce Kaynaşlı'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlaması yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Kaynaşlı\'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlaması yapıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kahverengi kokarca zararlısına karşı kışlak ilaçlaması yapıldı. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla fındık bahçelerini tehdit eden zararlının popülasyonunun azaltılması hedefleniyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tarımsal üretimi ve özellikle fındık bahçelerini tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor. Bıçkıyanı ve Çakırsayvan köyleri ile Çele Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla zararlı popülasyonunun azaltılması hedefleniyor.

Düzce'de tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcaya karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Kaynaşlı Belediyesinin desteğiyle ilçede kışlak mücadelesi gerçekleştirildi. Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün takibinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bıçkıyanı Köyü, Çakırsayvan Köyü ve Çele Mahallesi'nde ilaçlama yapıldı.

Hedef üretimini korumak

Özellikle fındık tarımını tehdit eden kahverengi kokarcanın kış aylarını geçirmek için barındığı ev, depo, ahır, samanlık ve benzeri alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla zararlı popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Yürütülen mücadelenin, kahverengi kokarcanın gelecek üretim sezonunda tarımsal ürünlerde oluşturabileceği zararların önüne geçilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin yanı sıra köy ve mahalle muhtarlarının desteğinin de önemli olduğu belirtilirken, sahadaki uygulamaların etkin şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarla koordinasyonun sağlanmasına katkı sunan muhtarlara teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
KaynaşlıEkonomiGüncelKışlakTarımDüzceÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Akasya Durağı’nın Osman Ağa’sı Cezmi Baskın’ın son hali merak uyandırdı Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı
Halk TV’de peş peşe kararlar Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti Halk TV'de peş peşe kararlar! Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti
Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı
Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor
09:30
Görüntü Türkiye’den Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
09:27
Beşiktaş resmen açıkladı Orkun Kökçü’den kötü haber
Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber
09:03
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
08:32
Bomba kulis Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor, isimleri bile belli
Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli
08:18
FIFA’dan Eyüpspor’a 3 dönem transfer yasağı
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı
08:05
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan’ı tedirgin etti: Allah korusun
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 09:50:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Düzce Kaynaşlı'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei