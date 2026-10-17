Düzce Kaynaşlı\'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak ilaçlaması yapıldı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tarımsal üretimi ve özellikle fındık bahçelerini tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor. Bıçkıyanı ve Çakırsayvan köyleri ile Çele Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla zararlı popülasyonunun azaltılması hedefleniyor.

Düzce'de tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcaya karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Kaynaşlı Belediyesinin desteğiyle ilçede kışlak mücadelesi gerçekleştirildi. Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün takibinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bıçkıyanı Köyü, Çakırsayvan Köyü ve Çele Mahallesi'nde ilaçlama yapıldı.

Hedef üretimini korumak

Özellikle fındık tarımını tehdit eden kahverengi kokarcanın kış aylarını geçirmek için barındığı ev, depo, ahır, samanlık ve benzeri alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla zararlı popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Yürütülen mücadelenin, kahverengi kokarcanın gelecek üretim sezonunda tarımsal ürünlerde oluşturabileceği zararların önüne geçilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin yanı sıra köy ve mahalle muhtarlarının desteğinin de önemli olduğu belirtilirken, sahadaki uygulamaların etkin şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarla koordinasyonun sağlanmasına katkı sunan muhtarlara teşekkür edildi.