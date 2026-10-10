Düzce Kemerkasım\'da yağmur suyu tahliyesi için beton V kanal çalışması tamamlandı

Düzce Kemerkasım'da yağmur suyu tahliyesi için beton V kanal çalışması tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Kemerkasım Köyü'nde yağmur ve yüzey sularının kontrollü tahliyesi için yapılan beton V kanal çalışması tamamlandı. Düzce İl Özel İdaresi'nce yürütülen çalışmada kanalların yol altyapısını koruması ve yağışlardan kaynaklanabilecek olumsuzlukları azaltması hedefleniyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kemerkasım Köyü'nde yağmur ve yüzey sularının kontrollü tahliyesini sağlayacak beton V kanal çalışması tamamlandı.
Düzce İl Özel İdaresi, köylerde altyapının güçlendirilmesi ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Kemerkasım Köyü'nde beton V kanal çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yürütülen altyapı çalışmasının tamamlandığı bildirildi. Yol kenarlarında yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla yapılan V kanalların, yol altyapısının korunmasına ve yağışlardan kaynaklanabilecek olumsuzlukların azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların plan ve program doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.
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