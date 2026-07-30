Ecemiş Çayı’na 15 bin alabalık yavrusu bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Alabalık Salım Programı kapsamında, Çamardı ilçesindeki Ecemiş Çayı'na 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Çamardı Kaymakamı Muhammet Furkan Bektaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Necati Gökçe ile kurum amirleri katıldı.

Ecemiş Çayı'nın biyolojik çeşitliliğinin korunması ve doğal alabalık popülasyonunun artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2023 yılından bu yana çaya bırakılan kırmızı benekli alabalık yavrusu sayısının 63 bine ulaştığı bildirildi.