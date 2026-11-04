Edirne\'de aralıklı sağanak sürerken merkezde sıcaklık 12 derece civarında seyrediyor

Edirne'de aralıklı sağanak sürerken merkezde sıcaklık 12 derece civarında seyrediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor ve hava sıcaklığı hissedilir derecede azaldı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, kent merkezinde sıcaklık 12 derece civarında seyrediyor.
Edirne'de etkili olan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, sürücüler de trafikte dikkatli ilerliyor.
Kent genelinde etkisini sürdüren yağışla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Edirne'de gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kent merkezinde hava sıcaklığının 12 derece civarında seyrediyor.
Meteoroloji, Trakya genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirtti.
Kaynak: İHA
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